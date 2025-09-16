Президенты Азербайджана и ОАЭ сфотографировались на фоне села Дашалты
- 16 сентября, 2025
- 13:34
Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян совершили автомобильную поездку по городу Физули.
Как сообщает Report, затем главы государств по пути в Шушу сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района.
