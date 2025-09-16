Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Президенты Азербайджана и ОАЭ сфотографировались на фоне села Дашалты

    Внешняя политика
    • 16 сентября, 2025
    • 13:34
    Президенты Азербайджана и ОАЭ сфотографировались на фоне села Дашалты

    Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян  совершили автомобильную поездку по городу Физули. 

    Как сообщает Report, затем главы государств по пути в Шушу сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района.

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər
    Presidents of Azerbaijan and United Arab Emirates posed for photo against background of Dashalti village in Shusha district

    Лента новостей