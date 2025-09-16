İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər

    Xarici siyasət
    • 16 sentyabr, 2025
    • 13:27
    Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan sentyabrın 16-da avtomobillə Füzuli şəhərini gəziblər.

    "Report" xəbər verir ki, sonra dövlət başçıları Şuşaya gedərkən Şuşa rayonunun Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər.

    İlham Əliyev BƏƏ Şuşa Füzuli
    Foto
    Президенты Азербайджана и ОАЭ сфотографировались на фоне села Дашалты
    Foto
    Presidents of Azerbaijan and United Arab Emirates posed for photo against background of Dashalti village in Shusha district

    Son xəbərlər

    14:34

    KİV: Tramp və Şahbaz Şərif Nyu-Yorkda görüşə bilərlər

    Digər ölkələr
    14:33

    Terrorçuluğa görə Azərbaycanda həbsdə olan Livanlı erməni muzdlunun aclıq etməsi xəbəri təsdiqini tapmayıb

    Hadisə
    14:24

    Bakı metrosu tədris ilinin ilk günündə 900 minə yaxın sərnişin daşıyıb

    İnfrastruktur
    14:20
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib

    Xarici siyasət
    14:15
    Foto

    Xalq artisti Hacı Murad Yegizarov II Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2

    İncəsənət
    14:11

    Azərbaycan və Bolqarıstan sosial müdafiə sahəsi üzrə Fəaliyyət Planı imzalayıb

    Xarici siyasət
    14:06

    Azərbaycanda günəş enerjisinin istehsalı 13 % artıb

    Energetika
    14:02

    Sorğu: Ukraynalıların 76 %-i ölkələrinin müharibədə qələbə qazana biləcəyinə inanır

    Region
    14:00

    "Formula 1": 2026-cı ildə Azərbaycan Qran-prisində sprint yarışı olmayacaq

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti