Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Президенты Азербайджана и ОАЭ провели переговоры в расширенном составе

    Внешняя политика
    • 16 сентября, 2025
    • 14:27
    Президенты Азербайджана и ОАЭ провели переговоры в расширенном составе

    В Шуше состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в расширенном составе.

    Как сообщает Report, затем при участии президентов состоялась церемония обмена подписанными документами.

    Азербайджан ОАЭ Ильхам Алиев президент визит Шуша
    Фото
    Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib

    Последние новости

    14:29

    Бельгия закупит у США ракеты для F-35 на сумму €280 млн

    Другие страны
    14:27
    Фото

    Президенты Азербайджана и ОАЭ провели переговоры в расширенном составе

    Внешняя политика
    14:25

    СМИ: Трамп и Шахбаз Шариф могут встретиться на полях ГА ООН в Нью-Йорке

    Другие страны
    14:24

    Формула-1: В 2026 году на Гран-при Азербайджана спринтерская гонка не предусмотрена

    Формула 1
    14:23
    Фото

    В Баку состоялись похороны Гаджи Мурада Ягизарова - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    14:21

    Производство солнечной энергии в Азербайджане увеличилось на 13%

    Энергетика
    14:09

    Азербайджан и Узбекистан обсудили привлечение новых частных операторов в CASCA+

    Инфраструктура
    14:01

    В Шуше состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ один на один

    Другие
    13:59
    Фото

    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента ОАЭ

    Внутренняя политика
    Лента новостей