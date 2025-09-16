Президенты Азербайджана и ОАЭ ознакомились с ходом строительных работ в мечети Йени Шуша

16 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян ознакомились с ходом строительных работ в мечети Йени Шуша.

Как сообщает Report, помощник президента Анар Алекперов проинформировал главу государства и президента Объединенных Арабских Эмиратов о проводимых работах.