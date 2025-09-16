Президенты Азербайджана и ОАЭ ознакомились с ходом строительных работ в мечети Йени Шуша

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    16 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян ознакомились с ходом строительных работ в мечети Йени Шуша.

    Как сообщает Report, помощник президента Анар Алекперов проинформировал главу государства и президента Объединенных Арабских Эмиратов о проводимых работах.

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Yeni Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar
    Presidents Ilham Aliyev and Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan review construction progress at New Shusha Mosque

    Фото

