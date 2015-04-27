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    Президенты Азербайджана и Казахстана провели телефонный разговор

    Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева с уверенной победой на президентских выборах

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ 27 апреля состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему новых успехов в деятельности, крепкого здоровья. 

    Президент Казахстана поблагодарил президента Ильхама Алиева за поздравления и оказанное внимание.

    Главы государств Азербайджана и Казахстана выразили уверенность, что сложившиеся между странами дружеские и братские отношения во всех областях  будут успешно развиваться и впредь. 

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