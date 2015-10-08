Президенту Азербайджана вручена специальная медаль Международного комитета "Fair Play"

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ 8 октября президент Ильхам Алиев принял президента Международного комитета "Fair Play" Йено Камюти, президента Европейского движения "Fair Play" Кристиана Гинтербергера и вице-президента этой организации Эрдогана Арыпынара.

Как сообщает Report, подчеркнув, что Азербайджан уже сказал свое слово в мире как прекрасный организатор международных спортивных соревнований, вице-президент Европейского движения "Fair Play" Эрдоган Арыпынар расценил первые Европейские игры, которые принимал Баку, как большое событие. Эрдоган Арыпынар выразил главе государства признательность за оказанную поддержку организации в Баку первого совместного конгресса Международного комитета "Fair Play" и Европейского движения "Fair Play", а также 21-й Генеральной ассамблеи Европейского движения "Fair Play".

Президент Европейского движения "Fair Play" Кристиан Гинтербергер, также отметив, с что интересом наблюдал за первыми Европейскими играми, передал президенту Ильхаму Алиеву поздравления с успешным проведением игр в нашей стране. Он подчеркнул, что был впечатлен тем, с каким большим воодушевлением люди наблюдали за соревнованиями и демонстрировали искреннюю поддержку всем спортсменам.

С удовлетворением отметив, что лично наблюдал за первыми Европейскими играми в Баку, президент Международного комитета "Fair Play" Йено Камюти также поздравил главу нашего государства с организацией игр на высоком уровне и достижениями азербайджанских спортсменов. Высоко оценив внимание, уделяемое в нашей стране спортивной сфере, в частности, справедливым играм, Йено Камюти подчеркнул, что организация в Баку первого совместного конгресса Международного комитета "Fair Play" и Европейского движения "Fair Play" является удачным символом взаимного сотрудничества. Президент Международного комитета "Fair Play" поблагодарил президента Ильхама Алиева за то, что Азербайджан взял на себя проведение мероприятий организации, и выразил ее намерение продолжать сотрудничество с соответствующими структурами нашей страны и в будущем.

Выразив удовлетворение проведением совместного конгресса Международного комитета "Fair Play" и Европейского движения "Fair Play", а также 21-й Генеральной ассамблеи Европейского движения "Fair Play" в Баку, глава государства высоко оценил участие в них многочисленных делегаций. Коснувшись значения сотрудничества с международными спортивными структурами, президент Ильхам Алиев выразил надежду, что в ходе мероприятия будут проведены интересные обсуждения. Подчеркнув, что первые Европейские игры вызвали большой интерес в нашей стране, глава государства вспомнил об успешных выступлениях азербайджанских спортсменов.

Затем президент Международного комитета "Fair Play" Йено Камюти сообщил о том, что за заслуги в области развития спорта в Азербайджане, поддержку движения справедливых игр и приверженность принципу справедливости в спорте президент Ильхам Алиев награждается специальной медалью Международного движения "Fair Play", и вручил награду главе государства.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за награждение его специальной медалью Международного комитета "Fair Play", подчеркнул, что как глава государства, а также президент Национального олимпийского комитета и впредь будет продолжать оказывать последовательную поддержку развитию спорта.