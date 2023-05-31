Президента ОАЭ направил письмо Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент!
Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости.
Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, правительству Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу – благополучия и прогресса.
Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".