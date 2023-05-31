О нас

Президента ОАЭ направил письмо Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости

Президента ОАЭ направил письмо Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Внешняя политика
31 мая 2023 г. 21:09
Президента ОАЭ направил письмо Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, правительству Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу – благополучия и прогресса.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BƏƏ rəhbərliyi İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Другие новости из категории

В Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
ФотоВ Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
31 мая 2023 г. 20:54
В Баку состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Пакистана
ФотоВ Баку состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Пакистана
31 мая 2023 г. 19:24
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Молдову
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Молдову
31 мая 2023 г. 18:39
Временный поверенный Латвии находится с визитом в Гяндже
Временный поверенный Латвии находится с визитом в Гяндже
31 мая 2023 г. 18:23
Премьер-министр Великобритании направил письмо президенту Азербайджана
Премьер-министр Великобритании направил письмо президенту Азербайджана
31 мая 2023 г. 15:26
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
31 мая 2023 г. 14:53
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
31 мая 2023 г. 14:12
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
31 мая 2023 г. 14:09
Эйтан Янароджаг: Израиль всегда выступает за территориальную целостность Азербайджана
Эйтан Янароджаг: Израиль всегда выступает за территориальную целостность Азербайджана
31 мая 2023 г. 13:34
Президент и первая леди Израиля ознакомились с Ичеришехер
Президент и первая леди Израиля ознакомились с Ичеришехер
31 мая 2023 г. 12:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi