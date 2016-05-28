Президент ЕОК направил поздравительное послание президенту Азербайджана

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Президент Европейского Олимпийского Комитета Патрик Хикки направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, дорогой друг,

Азербайджан отмечает национальный праздник – 28 Мая - День Республики. Это дата образования первой демократической республики на мусульманском Востоке – Азербайджанской Демократической Республики. По случаю этого знаменательного праздника передаю Вам и азербайджанскому народу глубокое уважение и дружеское почтение.

У этого праздника очень большой символический смысл. Азербайджанский народ, имеющий древнюю историю и богатые традиции, отмечает сегодня национальный государственный праздник.

Благодаря Вашему отцу, основателю и созидателю современного независимого Азербайджана, и Вам в Вашей стране возродился и достиг высот процесс государственного строительства. Сегодня Вы руководите гордым и независимым народом. Этот народ может гордиться своим прогрессом, образованием и современной страной. Достижения, завоеванные Азербайджанской Республикой за короткий с исторической точки зрения период, связаны с Вашим именем. Эти достижения вписали Ваше имя в число выдающихся руководителей, личным знакомством с которыми я горжусь".