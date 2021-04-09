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Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетил офис организации в Баку

Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетил офис организации в Баку Резидент- координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи проинформировал председателя 75-ой сессии ГА о деятельности офиса
Внешняя политика
9 апреля 2021 г. 17:34
Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетил офис организации в Баку

Председатель Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр в рамках визита в Азербайджан посетил офис ООН в Баку.

Как сообщает Report, В. Бозкыр провел встречу с членами правления организации в Азербайджане.

Резидент- координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи проинформировал председателя 75-ой сессии Генассамблеи о деятельности организации в стране. Он рассказал о работе ООН по ликвидации последствий пандемии COVID-19 и вооруженного конфликта.

Информируя официальных лиц ООН о своих встречах и обсуждениях с азербайджанскими официальными лицами, В. Бозкир также рассказал о приоритетах Генеральной Ассамблеи и мерах, принятых для их достижения.

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Версия на английском языке ФотоUNGA President Bozkır visits organization's office in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоVolkan Bozkır BMT-nin Bakıdakı ofisində olub

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