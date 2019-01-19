Президент Зимбабве прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ 18 января Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Республики Зимбабве Эммерсона Мнангагву в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.