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Президент Азербайджана: Выражение "Нагорный Карабах" больше недействительно

Президент Азербайджана: Выражение "Нагорный Карабах" больше недействительно Выражение "Нагорный Карабах" больше недействительно.
Внешняя политика
18 февраля 2023 г. 21:20
Президент Азербайджана: Выражение Нагорный Карабах больше недействительно

Выражение "Нагорный Карабах" больше недействительно.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе".

"К Вашему сведению, выражение "Нагорный Карабах" больше недействительно. Вообще-то, это русское выражение. "Nagorno" означает "гористый", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане не существует такой административной единицы, как Нагорный Карабах. "Поэтому, конечно, я хотел бы попросить наших партнеров проявлять уважение к суверенитету и Конституции Азербайджана. Существует Карабахский регион Азербайджана, где есть армянское население", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: “Dağlıq Qarabağ” ifadəsi daha etibarlı deyil

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