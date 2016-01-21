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    ​Президент встретился с генеральным исполнительным директором компании BP

    На встрече было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества в разработке месторождений АЧГ и Шахдениз

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 20 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором компании BP Великобритании Робертом Дадли.

    Как передает Report, на встрече было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и компанией ВР в разработке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" и "Шахдениз".

    Было также подчеркнуто успешное продолжение работы в области проведения геолого-разведочных работ в мелководной части Абшеронского полуострова.

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