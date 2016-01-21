​Президент встретился с генеральным исполнительным директором компании BP

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 20 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором компании BP Великобритании Робертом Дадли.

Как передает Report, на встрече было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и компанией ВР в разработке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" и "Шахдениз".

Было также подчеркнуто успешное продолжение работы в области проведения геолого-разведочных работ в мелководной части Абшеронского полуострова.