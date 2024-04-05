Президент: Встреча в Брюсселе создает очередной источник опасности для Южного Кавказа

Трехсторонняя встреча между США, Европейским Союзом и Арменией в Брюсселе создает очередной источник опасности для Южного Кавказа.

Трехсторонняя встреча между США, Европейским Союзом и Арменией в Брюсселе создает очередной источник опасности для Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил 5 апреля на встрече с бывшим министром иностранных дел Турции, депутатом Великого национального собрания Турции и руководителем делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.

Коснувшись предстоящей сегодня в Брюсселе трехсторонней встречи между США, Европейским Союзом и Арменией, глава государства отметил, что это создает очередной источник опасности для Южного Кавказа. Хотя в последние дни высокопоставленные лица как США, так и Европейского Союза в ходе телефонных разговоров, состоявшихся по их инициативе, пытались убедить нас в том, что эта встреча не направлена против Азербайджана. Однако мы знаем, что это направлено против Азербайджана и сотрудничества на Южном Кавказе. Это преследует цель создания разделительных линий и изоляции нашей страны, подчеркнул президент Ильхам Алиев.

Глава государства еще раз отметил, что антиазербайджанские заявления Европейского парламента, Совета Европы, с которыми они выступают с сентября прошлого года до сих пор, попытки превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе в будущем приведут к очень большим негативным последствиям. Поэтому мы выступили с заявлениями, чтобы предупредить об этом наших партнеров в США и Европе.

Подчеркнув, что геополитическая ситуация изменилась, президент Ильхам Алиев отметил важность того, чтобы в этих условиях азербайджано-турецкое единство было сегодня прочным, как всегда, и выразил уверенность в том, что намерения тех, кто хочет нарушить это единство, потерпят крах.