Президент Венесуэлы: Имеются хорошие возможности для вложения взаимных инвестиций в различные сферы, в том числе энергетический сектор

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сегодня премьер-министр Азербайджанской Республики Артур Раси-заде встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро.

Как сообщает Report, премьер-министр Артур Раси-заде отметил хороший уровень политических связей между Азербайджаном и Венесуэлой, подчеркнул, что наши страны поддерживают друг друга в ООН и других международных организациях.

Артур Раси-заде отметил хороший потенциал для расширения экономических отношений между двумя странами, подчеркнул важность активизации усилий для укрепления связей в других сферах.

На встрече была отмечена важность урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта только в рамках международных правовых норм на основе принципов территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил заинтересованность своей страны в сотрудничестве с Азербайджаном во всех сферах, в том числе в экономическом секторе. Он подчеркнул значение интенсификации связей Азербайджана и Венесуэлы, являющихся производителями и экспортерами нефти, с государствами-членами ОПЕК и со странами, не являющимися членами этой организации.

Президент Николас Мадуро отметил наличие хороших возможностей для вложения взаимных инвестиций в различные сферы, в том числе энергетический сектор.

Были рассмотрены перспективы сотрудничества в туристической, культурной, сельскохозяйственной, финансовой и других сферах.

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.