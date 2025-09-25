Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Президент: Вашингтонский саммит знаменует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 20:59
    Президент: Вашингтонский саммит знаменует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США

    Вашингтонский саммит также знаменует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    "Мы подписали с президентом Дональдом Трампом Меморандум о взаимопонимании между двумя правительствами относительно создания Стратегической рабочей группы для разработки Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами", - сказал глава государства.

    Он отметил, что это открывает новые горизонты для партнерства в сферах политики, экономики, энергетики, региональных коммуникаций, обороны, безопасности и в других областях.

    Президент Ильхам Алиев 80-я сессия Генассамблеи ООН
    Prezident: Vaşinqton Sammiti Azərbaycan-ABŞ münasibətlərində yeni mərhələnin başlanmasına işarədir
    President: Washington Summit signals a new phase in Azerbaijan-US relations

