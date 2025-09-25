Президент: Вашингтонский саммит знаменует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США
Внешняя политика
- 25 сентября, 2025
- 20:59
Вашингтонский саммит также знаменует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Мы подписали с президентом Дональдом Трампом Меморандум о взаимопонимании между двумя правительствами относительно создания Стратегической рабочей группы для разработки Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами", - сказал глава государства.
Он отметил, что это открывает новые горизонты для партнерства в сферах политики, экономики, энергетики, региональных коммуникаций, обороны, безопасности и в других областях.
