Президент: В некоторых странах устраиваются конференции, связанные с внутренними делами Азербайджана

В некоторых странах устраиваются какие-то конференции, симпозиумы, связанные с внутренними делами Азербайджана.

В некоторых странах устраиваются какие-то конференции, симпозиумы, связанные с внутренними делами Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.

Некоторые проармянские страны признают "независимость Нагорного Карабаха", которого нет на карте мира, не существует на территории Азербайджана. Что это означает? Это означает, что в период оккупации единственной целью всех этих сил было сделать оккупацию вечной. Не разрешить этот конфликт, а заморозить его", - отметил глава государства.