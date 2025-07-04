Президент: В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся широкомасштабные строительно-восстановительные работы

В настоящее время во всем освобожденном от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся широкомасштабные строительно-восстановительные работы.

В настоящее время во всем освобожденном от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся широкомасштабные строительно-восстановительные работы.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Напомнив, что Армения на протяжении почти 30 лет держала под оккупацией около 20 процентов азербайджанских территорий, осуществила этническую чистку, изгнала свыше миллиона наших соотечественников с их исконных земель, глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ и государство никогда не мирились с оккупацией.

"Мы неоднократно заявляли Армении и стоящим за ней государствам, что если Армения добровольно не покинет наши оккупированные территории, мы восстановим территориальную целостность своей страны военным путем. К сожалению, Армения и ее покровители не восприняли наше предупреждение всерьез, в результате пожалели об этом", - добавил президент.