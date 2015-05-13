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    ​Президент Вьетнама прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    ​Высокого гостя встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов и другие официальные лица

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ 13 мая президент Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Тан Шанг прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг и его супруга Май Тхи Хань были встречены в аэропорту первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эйюбовым и другими официальными лицами.

    В аэропорту высокого гостя с большим энтузиазмом встречали также члены действующей в Азербайджане вьетнамской диаспоры.  

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