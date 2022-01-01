Президент: В 2021 году мы добились всех целей, поставленных перед собой в течение года

Президент: В 2021 году мы добились всех целей, поставленных перед собой в течение года

2021 год остался позади. Это был успешный год для нашей страны. Мы добились всех целей, поставленных перед собой в течение года. Азербайджан успешно развивался, и сегодня в мире известен более могущественный Азербайджан.

https://static.report.az/photo/2e3548b6-4f61-3a2b-8cae-68667fbcbad6.jpg https://static.report.az/photo/2e3548b6-4f61-3a2b-8cae-68667fbcbad6.jpg Ильхам Алиев

2021 год остался позади. Это был успешный год для нашей страны. Мы добились всех целей, поставленных перед собой в течение года. Азербайджан успешно развивался, и сегодня в мире известен более могущественный Азербайджан. Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в своем обращении выступлении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Подчеркнув укрепление позиций Азербайджана на международной арене, глава государства сказал: "Возрос наш международный авторитет, мы осуществляли успешную деятельность в рамках нескольких международных организаций. Вам известно, что как председатель Движения неприсоединения мы защищали интересы всех стран-членов, отстаивали нормы и принципы международного права, и неслучайно все страны-члены Движения неприсоединения, единогласно продлив председательство Азербайджана еще на один год, оказали нам большое доверие. Вторая по величине после ООН структура, насчитывающая 120 членов, еще раз единогласно выразила свою поддержку Азербайджану". Президент отметил, что в этом году Азербайджан успешно завершил председательство в Тюркском совете. " Как вам известно, на состоявшемся в ноябре Саммите была создана Организация тюркских государств, которая, как и Движение неприсоединения, всегда поддерживала нас в справедливом деле Азербайджана, постоянно выражала поддержку в период армяно-азербайджанского конфликта, и на последнем саммите от имени всех стран-членов Азербайджан поздравили с освобождением наших земель", - сказал президент. Подпишитесь на наш Telegram канал