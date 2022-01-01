О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: В 2021 году мы добились всех целей, поставленных перед собой в течение года

Президент: В 2021 году мы добились всех целей, поставленных перед собой в течение года 2021 год остался позади. Это был успешный год для нашей страны. Мы добились всех целей, поставленных перед собой в течение года. Азербайджан успешно развивался, и сегодня в мире известен более могущественный Азербайджан.
Внешняя политика
1 января 2022 г. 00:15
Президент: В 2021 году мы добились всех целей, поставленных перед собой в течение года
Ильхам Алиев

2021 год остался позади. Это был успешный год для нашей страны. Мы добились всех целей, поставленных перед собой в течение года. Азербайджан успешно развивался, и сегодня в мире известен более могущественный Азербайджан.

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в своем обращении выступлении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Подчеркнув укрепление позиций Азербайджана на международной арене, глава государства сказал: "Возрос наш международный авторитет, мы осуществляли успешную деятельность в рамках нескольких международных организаций. Вам известно, что как председатель Движения неприсоединения мы защищали интересы всех стран-членов, отстаивали нормы и принципы международного права, и неслучайно все страны-члены Движения неприсоединения, единогласно продлив председательство Азербайджана еще на один год, оказали нам большое доверие. Вторая по величине после ООН структура, насчитывающая 120 членов, еще раз единогласно выразила свою поддержку Азербайджану".

Президент отметил, что в этом году Азербайджан успешно завершил председательство в Тюркском совете.

" Как вам известно, на состоявшемся в ноябре Саммите была создана Организация тюркских государств, которая, как и Движение неприсоединения, всегда поддерживала нас в справедливом деле Азербайджана, постоянно выражала поддержку в период армяно-азербайджанского конфликта, и на последнем саммите от имени всех стран-членов Азербайджан поздравили с освобождением наших земель", - сказал президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu il biz Türk Şurasına sədrliyimizi uğurla başa vurduq"

Самое важное

Ильхам Алиев объявил 2022 год Годом Шуши
Ильхам Алиев объявил 2022 год "Годом Шуши"
1 января 2022 г. 00:07
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
31 декабря 2021 г. 22:34
На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей
На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей
31 декабря 2021 г. 17:22
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
31 декабря 2021 г. 16:01
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
31 декабря 2021 г. 00:00
Обнародовано число лиц, выпущенных на свободу по акту об амнистии 
Обнародовано число лиц, выпущенных на свободу по акту об амнистии 
30 декабря 2021 г. 20:49
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений
30 декабря 2021 г. 19:31
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
30 декабря 2021 г. 12:20
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
30 декабря 2021 г. 10:30
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
28 декабря 2021 г. 22:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi