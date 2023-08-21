Президент Узбекистана завтра прибудет в Азербайджан с госвизитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева 22-23 августа посетит страну с государственным визитом.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева 22-23 августа посетит страну с государственным визитом.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте президента Узбекистана.

Программой пребывания предусматривается проведение переговоров на высшем уровне и других мероприятий с участием лидеров двух стран.

В повестку дня включены вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и расширения практического сотрудничества по приоритетным направления.

По итогам переговоров предусматривается принятие пакета двусторонних соглашений.