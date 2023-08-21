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Президент Узбекистана завтра прибудет в Азербайджан с госвизитом

Президент Узбекистана завтра прибудет в Азербайджан с госвизитом Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева 22-23 августа посетит страну с государственным визитом.
Внешняя политика
21 августа 2023 г. 10:07
Президент Узбекистана завтра прибудет в Азербайджан с госвизитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева 22-23 августа посетит страну с государственным визитом.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте президента Узбекистана.

Программой пребывания предусматривается проведение переговоров на высшем уровне и других мероприятий с участием лидеров двух стран.

В повестку дня включены вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и расширения практического сотрудничества по приоритетным направления.

По итогам переговоров предусматривается принятие пакета двусторонних соглашений.

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Версия на английском языке President of Uzbekistan to arrive in Azerbaijan for state visit tomorrow
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti sabah Azərbaycana dövlət səfərinə gəlir

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