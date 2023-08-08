Президент Узбекистана посетит Азербайджан в августе

В августе ожидается визит президента Узбекистана Шавкат Мирзиеёва в Азербайджан

В августе ожидается визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан.

Как передает Report, об этом заявил на круглом столе "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества", организованном Центром анализа международных отношений (ЦАМО) его глава Фарид Шафиев.

Ф. Шафиев поблагодарил Узбекистан за поддержку территориальной целостности Азербайджана.

"Азербайджан также ощущает поддержку Узбекистана в процессе восстановления своих освобожденных территорий",- заявил он.

Ожидается, что во время визита Мирзиёева состоится открытие школы в Физули, которую строит Узбекистан.