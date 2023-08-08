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Президент Узбекистана посетит Азербайджан в августе

Президент Узбекистана посетит Азербайджан в августе В августе ожидается визит президента Узбекистана Шавкат Мирзиеёва в Азербайджан
Внешняя политика
8 августа 2023 г. 10:09
Президент Узбекистана посетит Азербайджан в августе

В августе ожидается визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан.

Как передает Report, об этом заявил на круглом столе "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества", организованном Центром анализа международных отношений (ЦАМО) его глава Фарид Шафиев.

Ф. Шафиев поблагодарил Узбекистан за поддержку территориальной целостности Азербайджана.

"Азербайджан также ощущает поддержку Узбекистана в процессе восстановления своих освобожденных территорий",- заявил он.

Ожидается, что во время визита Мирзиёева состоится открытие школы в Физули, которую строит Узбекистан.

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Версия на английском языке President of Uzbekistan to visit Azerbaijan in August
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti avqustda Azərbaycana səfər edəcək

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