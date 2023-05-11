Президент Узбекистана направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Дорогой брат!

Сердечно поздравляю Вас и братский народ Азербайджана с важным историческим событием - 100-летием со дня рождения общенационального лидера Вашей страны, выдающегося государственного и политического деятеля Гейдара Алиева.

С безграничной гордостью чтя в этот незабываемый день незабвенную память гениального сына азербайджанского народа и настоящего патриота, хочу особо подчеркнуть, что Гейдар Алиев своей сильной волей и уникальными лидерскими способностями внес неоценимый вклад в укрепление независимости современного Азербайджана и создание основы его новой государственности, единство, солидарность нации.

В то же время мы всегда будем с чувством высокого почтения помнить о неоценимых заслугах этой гениальной личности в деле всестороннего развития многогранных и долгосрочных отношений между Узбекистаном и Азербайджаном, укрепления отношений между нашими дружественными и братскими странами.

Без преувеличения можно отметить, что многочисленные круглые столы в Узбекистане, посвященные содержательному жизненному пути и образцовой деятельности Гейдара Алиева, различные культурно-просветительские мероприятия, издание научно-художественной литературы по случаю этого знаменательного юбилея являются ярким выражением огромного уважения узбекского народа к этой гениальной личности.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Мы знаем Ваше превосходительство – достойного продолжателя славного пути, начатого Вашим уважаемым отцом, искусного политика, значительно приумножившего авторитет своей страны на международной арене и восстановившего историческую справедливость, как настоящего друга Узбекистана, и полностью поддерживаем Ваши активные усилия, направленные на то, чтобы поднять наше стратегическое партнерство на новый уровень.

В частности, я хотел бы с большим удовлетворением подчеркнуть, что установившийся между нами в последнее время диалог, построенный в духе прочного доверия, наши открытые и плодотворные переговоры в Баку в марте этого года придали мощный импульс развитию наших двусторонних и многосторонних отношений.

Наряду с этим, важные договоренности, которые будут достигнуты в ходе предстоящего в ближайшее время визита на высшем уровне, выверенные проекты и практические программы, направленные на расширение нашего сотрудничества, несомненно, поднимут наши всесторонние связи на более высокий уровень.

В эти дни, когда светлая память о Вашем отце Гейдаре Алиеве освещает наши сердца, желаю Вам и всем членам Вашей семьи крепкого здоровья и счастья, братскому азербайджанскому народу - мира и благополучия, постоянного прогресса и процветания".