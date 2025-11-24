Президент утвердил меморандум между Азербайджаном и Турцией в сфере статистики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Турцией в области статистики.

Как сообщает Report, межправительственный меморандум был подписан 3 октября 2025 года в Анкаре.

Согласно указу, после вступления в силу меморандума Госкомстат Азербайджана должен обеспечить реализацию его статей.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление правительству Турции о выполнении Азербайджаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Меморандума в силу.