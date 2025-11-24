Президент утвердил меморандум между Азербайджаном и Турцией в сфере статистики
Внешняя политика
- 24 ноября, 2025
- 17:43
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Турцией в области статистики.
Как сообщает Report, межправительственный меморандум был подписан 3 октября 2025 года в Анкаре.
Согласно указу, после вступления в силу меморандума Госкомстат Азербайджана должен обеспечить реализацию его статей.
Министерству иностранных дел поручено направить уведомление правительству Турции о выполнении Азербайджаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Меморандума в силу.
Последние новости
18:09
В Национальном университете обороны прошла встреча с делегацией ГрузииАрмия
18:02
Азербайджан и Оман подписали Меморандум о сотрудничестве в области юстиции и праваВнешняя политика
17:58
В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за похолодания до 45 градусовВ регионе
17:57
Мозамбик заинтересован в изучении опыта Азербайджана в сфере цифровой трансформацииИКТ
17:56
Глава МИД Азербайджана проведет встречи в Ватикане и ИталииВнешняя политика
17:54
Азербайджан обсудил с Пакистаном расширение сотрудничества в правовой сфереВнешняя политика
17:50
Фото
Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в ГарадагеВнутренняя политика
17:45
Фото
Азербайджан представил свой стенд на Международном базаре в ЛюксембургеKультурная политика
17:43