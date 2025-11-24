Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Президент утвердил меморандум между Азербайджаном и Турцией в сфере статистики

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 17:43
    Президент утвердил меморандум между Азербайджаном и Турцией в сфере статистики

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Турцией в области статистики.

    Как сообщает Report, межправительственный меморандум был подписан 3 октября 2025 года в Анкаре.

    Согласно указу, после вступления в силу меморандума Госкомстат Азербайджана должен обеспечить реализацию его статей.

    Министерству иностранных дел поручено направить уведомление правительству Турции о выполнении Азербайджаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Меморандума в силу.

    Ильхам Алиев Турция статистика меморандум
    Prezident Azərbaycanla Türkiyə arasında statistika sahəsində Anlaşma Memorandumunu təsdiq edib

    Последние новости

    18:09

    В Национальном университете обороны прошла встреча с делегацией Грузии

    Армия
    18:02

    Азербайджан и Оман подписали Меморандум о сотрудничестве в области юстиции и права

    Внешняя политика
    17:58

    В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за похолодания до 45 градусов

    В регионе
    17:57

    Мозамбик заинтересован в изучении опыта Азербайджана в сфере цифровой трансформации

    ИКТ
    17:56

    Глава МИД Азербайджана проведет встречи в Ватикане и Италии

    Внешняя политика
    17:54

    Азербайджан обсудил с Пакистаном расширение сотрудничества в правовой сфере

    Внешняя политика
    17:50
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадаге

    Внутренняя политика
    17:45
    Фото

    Азербайджан представил свой стенд на Международном базаре в Люксембурге

    Kультурная политика
    17:43

    Президент утвердил меморандум между Азербайджаном и Турцией в сфере статистики

    Внешняя политика
    Лента новостей