    Президент утвердил меморандум между Азербайджаном и Камбоджей

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 17:03
    Президент утвердил меморандум между Азербайджаном и Камбоджей

    Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Камбоджи о сотрудничестве в сфере туризма.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

    Соглашение было подписано 21 июля 2025 года в городе Пномпень.

    Министерство иностранных дел Азербайджана направит правительству Камбоджи уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления меморандума в силу.

    Ильхам Алиев Камбоджа меморандум
    Azərbaycanla Kamboca arasında turizm əməkdaşlığına dair Anlaşma Memorandumu təsdiqlənib
    President approves memorandum between Azerbaijan and Cambodia

