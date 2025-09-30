Президент утвердил меморандум между Азербайджаном и Камбоджей
Внешняя политика
- 30 сентября, 2025
- 17:03
Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Камбоджи о сотрудничестве в сфере туризма.
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.
Соглашение было подписано 21 июля 2025 года в городе Пномпень.
Министерство иностранных дел Азербайджана направит правительству Камбоджи уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления меморандума в силу.
