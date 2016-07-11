В ходе визита президента Украины в Азербайджан будут подписаны ряд двусторонних соглашений

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ 13-14 июля президент Украины Петр Порошенко осуществит официальный визит в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе президента Украины.

По информации пресс-службы, президент Украины вместе со своим азербайджанским коллегой президентом Ильхам Алиевым проведут Пятое заседание Совета президентов Украины и Азербайджана.

В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений, направленных на укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в различных сферах.

Программой визита также предусмотрены отдельные встречи Петра Порошенко с премьер-министром и спикером Милли Меджлиса Азербайджана.