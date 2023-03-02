Президент Туркменистана: ДН предлагает четкие пути для преодоления вызовов пандемии

Движение Неприсоединения предлагает четкие направления в вопросах преодоления вызовов пандемии.

Движение неприсоединения предлагает четкие пути для преодоления вызовов пандемии и направления дальнейших действий.

Как передает Report, об этом заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе выступления на проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Призываем к системному подходу к сотрудничеству среди стран ДН в вопросах здравоохранения. Предлагаем провести отдельную конференцию по этой сфере среди экспертов стран движения", - сказал он.