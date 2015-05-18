​Президент Турции примет участие на церемонии открытия I Европейских игр

Аланья. 18 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Азербайджан, чтобы принять участие на церемонии открытия I Европейских игр.

Как сообщает командированный в Аланью сотрудник агентства Report, об этом заявил руководитель МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов. Он отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил своего турецкого коллегу на церемонию открытия I Европейских игр "Баку-2015": "Мы испытываем чувство гордости за братский Азербайджан. Естественно, что на Европейские игры в Баку приглашен глава нашего государства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил главу нашего государства. Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание принять участие на церемонии открытия игр. На всех мероприятиях, проводимых Азербайджаном, мы готовы принять участие на самом высоком уровне. И в этот раз Турция примет участие на этом мероприятии на самом высоком уровне.

Мы благодарим Азербайджан за то, что он проводит у себя столь престижные и важные спортивные состязания. Азербайджан уже на очень высоком профессиональном уровне проводит у себя подобные международные соревнования. Проводит международные форумы и конференции, а сейчас проведет и такие важные состязания как I Европейские игры. А также, песенный конкурс "Eurovision" был одним из самых престижных мероприятий, проведенных на высоком уровне".