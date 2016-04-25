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    Президент Турции прибыл в Азербайджан с рабочим визитом

    Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов и другие официальные лица

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ 25 апреля президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджанскую Республику с рабочим визитом.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов и другие официальные лица.

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