Президент Турции прибыл в Азербайджан с рабочим визитом

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ 25 апреля президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджанскую Республику с рабочим визитом.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов и другие официальные лица.