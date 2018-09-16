Президент Турции: "Нам известно, что некоторые силы пытаются представить победу, одержанную 1918 года, небольшой и незначительной"

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "Сегодня некоторые силы пытаются представить большую победу, одержанную 15 сентября 1918 года, небольшой и незначительной. Это инициируют люди, которые все еще не могут забыть позора того тяжелого поражения".

Как передает Report, об этом, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на параде по случаю 100-летия освобождения города Баку от армяно-большевистской оккупации.

По его словам, Подписанный Османским государством Мудросский договор о прекращении огня, к сожалению предоставил шанс этим кругам и открыл путь для вывода Кавказской исламской армии с этих земель:

"Еще более печальным стало то, что те же круги в тот период приложили большие усилия для того, чтобы положить конец существованию Азербайджанской Демократической Республики. К сожалению, спустя 22 месяца после восстановления независимости они добились успеха в данном вопросе.

Операции, осуществленные здесь в 1918 году Кавказской исламской армией и азербайджанской армией, обеспечив в тот период территориальную целостность Азербайджана, заложили основу его сегодняшней независимости.

Отнюдь не случайно Турецкая Республика стала первой страной, признавшей Азербайджан после восстановления им независимости в 1991 году. Это – естественный результат кровного братства. Турция оказала Азербайджану с самого начала его независимости посильную поддержку, мы и впредь будем оказывать ее".