Президент Турции: Мы получаем позитивные месседжи от Пашиняна

"У нас был вариант сотрудничества, который мы называли платформой пяти или шести. В настоящее время мы получаем позитивные месседжи от премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с этим проектом. В данном контексте мы также планируем предпринять неко

"У нас был вариант сотрудничества, который мы называли платформой пяти или шести. В настоящее время мы получаем позитивные месседжи от премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с этим проектом. В данном контексте мы также планируем предпринять некоторые шаги".



Как передает Report, об этом журналистам в рамках своего визита в США сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, этот вопрос будет среди тех, которые турецкий лидер планирует обсудить во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Эрдоган подчеркнул, что это может стать основой для поворотного момента в отношениях с Россией