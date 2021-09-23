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Президент Турции: Мы получаем позитивные месседжи от Пашиняна

Президент Турции: Мы получаем позитивные месседжи от Пашиняна "У нас был вариант сотрудничества, который мы называли платформой пяти или шести. В настоящее время мы получаем позитивные месседжи от премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с этим проектом. В данном контексте мы также планируем предпринять неко
Внешняя политика
23 сентября 2021 г. 19:36
Президент Турции: Мы получаем позитивные месседжи от Пашиняна
Реджеп Тайип Эрдоган

"У нас был вариант сотрудничества, который мы называли платформой пяти или шести. В настоящее время мы получаем позитивные месседжи от премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с этим проектом. В данном контексте мы также планируем предпринять некоторые шаги".


Как передает Report, об этом журналистам в рамках своего визита в США сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, этот вопрос будет среди тех, которые турецкий лидер планирует обсудить во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Эрдоган подчеркнул, что это может стать основой для поворотного момента в отношениях с Россией

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: "Paşinyandan müsbət mesajlar alırıq"

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