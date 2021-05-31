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Президент Туниса направил письмо Ильхаму Алиеву

Президент Туниса направил письмо Ильхаму Алиеву Президент Тунисской Республики Каис Саид направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
31 мая 2021 г. 18:30
Президент Туниса направил письмо Ильхаму Алиеву
Каис Саид

Президент Тунисской Республики Каис Саид направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Господин президент.

От имени народа Туниса и от себя лично рад передать Вашему превосходительству искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а братскому азербайджанскому народу – постоянного прогресса и благосостояния.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз подтверждаю нашу приверженность совместной работе с Вами для развития сотрудничества между двумя странами в интересах наших братских народов".

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Версия на английском языке Tunisian President sends letter to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Tunis Prezidenti İlham Əliyevə məktub yazıb

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