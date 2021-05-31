Президент Туниса направил письмо Ильхаму Алиеву

Президент Тунисской Республики Каис Саид направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Тунисской Республики Каис Саид направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Господин президент.

От имени народа Туниса и от себя лично рад передать Вашему превосходительству искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а братскому азербайджанскому народу – постоянного прогресса и благосостояния.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз подтверждаю нашу приверженность совместной работе с Вами для развития сотрудничества между двумя странами в интересах наших братских народов".