Президент Туниса направил письмо Ильхаму Алиеву

Президент Тунисской Республики Каис Саид направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Господин президент.
От имени народа Туниса и от себя лично рад передать Вашему превосходительству искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а братскому азербайджанскому народу – постоянного прогресса и благосостояния.
Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз подтверждаю нашу приверженность совместной работе с Вами для развития сотрудничества между двумя странами в интересах наших братских народов".