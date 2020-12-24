Президент Татарстана поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. По случаю дня Вашего рождения примите самые теплые поздравления, пожелания крепкого здоровья, мира и счастья Вам и Вашим близким.

В нынешнее непростое время особенно желаю Вам успехов в ответственной государственной деятельности на благо родной страны и народа, неиссякаемой энергии и вдохновения для реализации всего задуманного для обеспечения устойчивого плодотворного развития Азербайджанской Республики. Пусть Ваш богатый опыт и прочный авторитет будут залогом уверенного, благополучного будущего Азербайджанского государства.

Подтверждая неизменную приверженность историческим традициям доброжелательного сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном, надеюсь на дальнейшую эффективную реализацию потенциала нашего взаимодействия в рамках стратегических российско-азербайджанских отношений".