Президент Татарстана поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович. По случаю дня Вашего рождения примите самые теплые поздравления, пожелания крепкого здоровья, мира и счастья Вам и Вашим близким.
В нынешнее непростое время особенно желаю Вам успехов в ответственной государственной деятельности на благо родной страны и народа, неиссякаемой энергии и вдохновения для реализации всего задуманного для обеспечения устойчивого плодотворного развития Азербайджанской Республики. Пусть Ваш богатый опыт и прочный авторитет будут залогом уверенного, благополучного будущего Азербайджанского государства.
Подтверждая неизменную приверженность историческим традициям доброжелательного сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном, надеюсь на дальнейшую эффективную реализацию потенциала нашего взаимодействия в рамках стратегических российско-азербайджанских отношений".