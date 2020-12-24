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Президент Татарстана поздравил Ильхама Алиева

Президент Татарстана поздравил Ильхама Алиева Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Внешняя политика
24 декабря 2020 г. 18:42
Президент Татарстана поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. По случаю дня Вашего рождения примите самые теплые поздравления, пожелания крепкого здоровья, мира и счастья Вам и Вашим близким.

В нынешнее непростое время особенно желаю Вам успехов в ответственной государственной деятельности на благо родной страны и народа, неиссякаемой энергии и вдохновения для реализации всего задуманного для обеспечения устойчивого плодотворного развития Азербайджанской Республики. Пусть Ваш богатый опыт и прочный авторитет будут залогом уверенного, благополучного будущего Азербайджанского государства.

Подтверждая неизменную приверженность историческим традициям доброжелательного сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном, надеюсь на дальнейшую эффективную реализацию потенциала нашего взаимодействия в рамках стратегических российско-азербайджанских отношений".

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Версия на азербайджанском языке Tatarıstan Prezidenti Azərbaycanın dövlət başçısını təbrik edib

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