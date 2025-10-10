Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    Президент: Такие мероприятия, как Игры СНГ, способствуют укреплению отношений

    Такие мероприятия, как Игры стран СНГ укрепляют дружбу и сотрудничество как на пространстве Содружества, так и за его пределами.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе.

    Отметив, что III Игры СНГ, состоявшиеся в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября этого года, прошли в древнем городе Гянджа и еще шести азербайджанских городах – Габала, Гёйгёль, Евлах, Мингячевир, Ханкенди, Шеки, глава государства подчеркнул: "Такого рода мероприятия укрепляют дружбу и сотрудничество на пространстве СНГ и за его пределами, способствуют укреплению отношений, основанных на равноправии, учете взаимных интересов и взаимном уважении".

