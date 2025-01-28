Президент: Так называемый проект "Перекресток мира" без Азербайджана не стоит и гроша

Армения выдвинула так называемый проект "Перекресток мира", и сейчас в мире не осталось ни одной страны, которой бы она не представила его. Хотя этот так называемый "проект" без Азербайджана не стоит и гроша.

Армения выдвинула так называемый проект "Перекресток мира", и сейчас в мире не осталось ни одной страны, которой бы она не представила его. Хотя этот так называемый "проект" без Азербайджана не стоит и гроша.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта.

"Если вы действительно хотите реализовать этот проект, то в первую очередь должны обратиться к Азербайджану, потому что без нас это просто клочок бумаги. А наши условия справедливы, основаны на международном праве и на обязательствах самой Армении", - добавил глава государства.