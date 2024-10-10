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Президент Таджикистана принял председателя парламента Азербайджана

Президент Таджикистана принял председателя парламента Азербайджана Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Таджикистане для участия в Международной парламентской конференции, организованной по случаю 30-летия принятия Конституции Республики Таджикистан.
Внешняя политика
10 октября 2024 г. 20:58
Президент Таджикистана принял председателя парламента Азербайджана

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Таджикистане для участия в Международной парламентской конференции, организованной по случаю 30-летия принятия Конституции Республики Таджикистан.

Как сообщает Report, 10 октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и главы парламентских делегаций других стран, участвующих в конференции, встретились с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

В ходе беседы было уделено внимание сотрудничеству парламентов в рамках международных и региональных межпарламентских структур.

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Версия на английском языке ФотоPresident of Tajikistan receives speaker of Azerbaijan's Milli Majlis
Версия на азербайджанском языке ФотоTacikistan Prezidenti Azərbaycan parlamentinin sədrini qəbul edib

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