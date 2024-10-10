Президент Таджикистана принял председателя парламента Азербайджана

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Таджикистане для участия в Международной парламентской конференции, организованной по случаю 30-летия принятия Конституции Республики Таджикистан.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Таджикистане для участия в Международной парламентской конференции, организованной по случаю 30-летия принятия Конституции Республики Таджикистан.

Как сообщает Report, 10 октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и главы парламентских делегаций других стран, участвующих в конференции, встретились с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

В ходе беседы было уделено внимание сотрудничеству парламентов в рамках международных и региональных межпарламентских структур.