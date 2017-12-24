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    Президент Таджикистана направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

    Мы также видим Ваш большой вклад в достигнутом уровне политического доверия и взаимодействия между Таджикистаном и Азербайджаном

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в честь его дня рождения.

    Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

    Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

    Ваш высокий профессионализм и опирающаяся на широкую поддержку азербайджанского общества созидательная политика на посту главы государства неизменно способствуют дальнейшему процветанию дружественного Азербайджана и росту его международного авторитета.

    Мы также видим Ваш большой вклад в достигнутом уровне политического доверия и взаимодействия между Таджикистаном и Азербайджаном и продолжение диалога на высшем уровне считаем важным фактором их последовательного укрепления.

    Выражаю уверенность в том, что благодаря нашим совместным усилиям отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами и впредь будут развиваться на благо наших народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира и прогресса.

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