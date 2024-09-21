Президент: Существуют благоприятные возможности для развития сотрудничества с Мальтой

Существуют благоприятные возможности для развития дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Мальтой.

Существуют благоприятные возможности для развития дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Мальтой.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем поздравительном письме президенту Мальты Мириам Спитери Дебоно.

"Верю, что нашими усилиями отношения между нашими странами, которые в следующем году будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, будут и дальше развиваться и расширяться как в двустороннем порядке, так и в рамках Европейского Союза в интересах наших народов", - говорится в письме.