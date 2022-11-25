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Президент: Стабильность, царящая долгие годы в Азербайджане, - один из основных факторов экономического развития

Президент: Стабильность, царящая долгие годы в Азербайджане, - один из основных факторов экономического развития В Азербайджане долгие годы царит стабильность, и это является одним из основных факторов экономического развития.
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 10:53
Президент: Стабильность, царящая долгие годы в Азербайджане, - один из основных факторов экономического развития

В Азербайджане долгие годы царит стабильность, и это является одним из основных факторов экономического развития.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

"Сильная экономика, политическая и экономическая стабильность, прогнозируемая политика правительства, а также тесные связи со многими государствами – все эти факторы способствовали созданию нынешних реалий", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Stability Azerbaijan enjoys for many years was one of main factors of our economic development
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanda uzun illərdir mövcud olan sabitlik iqtisadi inkişafımızın əsas amillərindəndir"

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