Президент США: Мы высоко ценим партнерство с Азербайджаном

США высоко ценят отношения с Азербайджанской Республикой и партнерство двух стран в борьбе с терроризмом, в продвижении энергетической безопасности и работе Баку по достижению мира с соседней страной.
Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента США Дональда Трампа президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.
Он отметил, что за более чем 30-летнюю историю дипломатических отношений отношения между двумя странами значительно продвинулись вперед:
"Мы надеемся на продолжение сотрудничества по нашим двусторонним приоритетам, включая сотрудничество в области безопасности, экономическое партнерство и развитие энергетики".