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Президент США: Мы высоко ценим партнерство с Азербайджаном

Президент США: Мы высоко ценим партнерство с Азербайджаном Мы ценим наши отношения с Азербайджанской Республикой и высоко оцениваем ваше партнерство с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом, продвижении энергетической безопасности и работе по достижению мира с вашим соседом.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 18:00
Президент США: Мы высоко ценим партнерство с Азербайджаном

США высоко ценят отношения с Азербайджанской Республикой и партнерство двух стран в борьбе с терроризмом, в продвижении энергетической безопасности и работе Баку по достижению мира с соседней страной.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента США Дональда Трампа президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

Он отметил, что за более чем 30-летнюю историю дипломатических отношений отношения между двумя странами значительно продвинулись вперед:
"Мы надеемся на продолжение сотрудничества по нашим двусторонним приоритетам, включая сотрудничество в области безопасности, экономическое партнерство и развитие энергетики".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Prezidenti: Biz Azərbaycanla əlaqələrimizi və tərəfdaşlığımızı yüksək qiymətləndiririk

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