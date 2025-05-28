Президент США: Мы высоко ценим партнерство с Азербайджаном

Мы ценим наши отношения с Азербайджанской Республикой и высоко оцениваем ваше партнерство с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом, продвижении энергетической безопасности и работе по достижению мира с вашим соседом.

США высоко ценят отношения с Азербайджанской Республикой и партнерство двух стран в борьбе с терроризмом, в продвижении энергетической безопасности и работе Баку по достижению мира с соседней страной.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента США Дональда Трампа президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

Он отметил, что за более чем 30-летнюю историю дипломатических отношений отношения между двумя странами значительно продвинулись вперед:

"Мы надеемся на продолжение сотрудничества по нашим двусторонним приоритетам, включая сотрудничество в области безопасности, экономическое партнерство и развитие энергетики".