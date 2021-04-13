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Президент: США, как страна-сопредседатель, нарушили баланс

Президент: США, как страна-сопредседатель, нарушили баланс До сих пор единственным сообщением администрации США стало поздравление президента США Джо Байдена с праздником Новруз
Внешняя политика
13 апреля 2021 г. 12:56
Президент: США, как страна-сопредседатель, нарушили баланс
Ильхам Алиев
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"США отсутствовали. Мы до сих пор не получали никаких месседжей от администрации США, с января. Сегодня уже апрель. Ноль. Никаких месседжей".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы в Университете ADA о роли США в постконфликтный период.

Президент Азербайджана отметил, что Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее позвонил премьеру Армении Николу Пашиняну: "Не знаю, о чем они говорили, но опять-таки баланс нарушен.

Я не говорю, что мы ждем его звонка, но он представляет страну-сопредседателя Минской группы. Он должен хотя бы показать свой сбалансированный подход".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что до сих пор единственным сообщением администрации США стало поздравление президента США Джо Байдена с праздником Новруз: "Но по сути это был единственный месседж".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "ABŞ həmsədr ölkə kimi taraz yanaşmasını göstərməlidir”

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