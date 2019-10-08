​Президент Совета кантонов Швейцарии посетит Азербайджан

Президент Совета кантонов (верхняя палата парламента) Швейцарии Жан-Рене Фурнье нанесет официальный визит в Азербайджан в период с 8 по 11 октября, сообщает Report со ссылкой на сайт Федерального собрания страны.

Отмечается, что в рамках визита запланированы встречи со спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым, главой МИД Эльмаром Мамедъяровым и президентом страны Ильхамом Алиевым.

Стороны намерены обсудить стратегическое географическое расположение Азербайджана в качестве "центрального коридора" Шелкового пути между Китаем и Европой.

Швейцария и Азербайджан поддерживают регулярные двусторонние контакты и активно сотрудничают в рамках Бреттон-Вудских институтов, где они являются членами одной избирательной группы. Страны также являются партнерами в проектах технического сотрудничества.

В ходе своего пребывания в стране Жан-Рене Фурнье также намерен посетить финансируемый Швейцарским агентством развития и сотрудничества центр, который оказывает помощь социально обездоленным женщинам выходить на рынок труда. В программу также входит посещение площадок швейцарских компаний HOLCIM и SIKA в Азербайджане.

Далее президент Совета кантонов направится с визитом в Россию.