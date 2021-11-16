О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Совета ЕС позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Совета ЕС позвонил Ильхаму Алиеву Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
16 ноября 2021 г. 19:00
Президент Совета ЕС позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе беседы президент Шарль Мишель выразил озабоченность в связи с произошедшим на армяно-азербайджанской границе. В ответ на обращение Шарля Мишеля в связи с событиями, происходившими на границе, президент Ильхам Алиев заявил, что армянская сторона неоднократно прибегала к военным провокациям в направлении Шуши, Лачына, Кяльбаджара, а сегодня произошло последнее широкомасштабное нападение Армении.

Отметив, что с азербайджанской стороны имеются раненые, глава государства подчеркнул, что на провокации Армении дан адекватный ответ.

Президент Ильхам Алиев отметил, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию ложится на военно-политическое руководство Армении.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке European Council president calls Azerbaijani leader
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Azərbaycan liderinə zəng edib

Самое важное

МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе
МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе
16 ноября 2021 г. 18:17
Минобороны Азербайджана: Противник в панике оставляет свои позиции
Минобороны Азербайджана: Противник в панике оставляет свои позиции
16 ноября 2021 г. 16:54
Минобороны: Уничтожены боевые средства ВС Армении
Минобороны: Уничтожены боевые средства ВС Армении
16 ноября 2021 г. 15:09
МО Азербайджана: Армянская сторона использует артиллерийские установки на госгранице
МО Азербайджана: Армянская сторона использует артиллерийские установки на госгранице
16 ноября 2021 г. 14:22
Армения совершила провокацию на госгранице, ранены двое азербайджанских военнослужащих
Армения совершила провокацию на госгранице, ранены двое азербайджанских военнослужащих
16 ноября 2021 г. 13:44
Азербайджанская армия разоружила совершивших провокацию армянских военных
Азербайджанская армия разоружила совершивших провокацию армянских военных
16 ноября 2021 г. 13:40
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
16 ноября 2021 г. 11:37
ВС Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии
ВС Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии
16 ноября 2021 г. 11:10
Дорожная полиция предупредила водителей и пешеходов в связи с ухудшением погоды
Дорожная полиция предупредила водителей и пешеходов в связи с ухудшением погоды
16 ноября 2021 г. 10:00
В Сиязане без ведома родителей ребенка приняли в 1-ый класс
В Сиязане без ведома родителей ребенка приняли в 1-ый класс
15 ноября 2021 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi