Президент Совета ЕС позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе беседы президент Шарль Мишель выразил озабоченность в связи с произошедшим на армяно-азербайджанской границе. В ответ на обращение Шарля Мишеля в связи с событиями, происходившими на границе, президент Ильхам Алиев заявил, что армянская сторона неоднократно прибегала к военным провокациям в направлении Шуши, Лачына, Кяльбаджара, а сегодня произошло последнее широкомасштабное нападение Армении.

Отметив, что с азербайджанской стороны имеются раненые, глава государства подчеркнул, что на провокации Армении дан адекватный ответ.

Президент Ильхам Алиев отметил, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию ложится на военно-политическое руководство Армении.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.