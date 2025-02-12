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Президент Сомали почтил память Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Президент Сомали почтил память Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд 12 февраля побывал на Аллее почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя со
Внешняя политика
12 февраля 2025 г. 15:34
Президент Сомали почтил память Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд 12 февраля побывал на Аллее почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Кроме того, была почтена память видного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, возложены цветы на их могилы.

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Версия на английском языке ФотоSomali President pays tribute to National Leader Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке ФотоSomali Prezidenti Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsini anıb

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