Президент Сербии позвонил президенту Азербайджана

24 декабря президент Республики Сербия Александр Вучич позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, президент Сербии поздравил главу государства с днем рождения, пожелал ему успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств подчеркнули успешное развитие двусторонних отношений в различных областях между Азербайджаном и Сербией, основанных на стратегическом партнерстве, и выразили уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.