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Президент Сербии позвонил президенту Азербайджана

Президент Сербии позвонил президенту Азербайджана

24 декабря президент Республики Сербия Александр Вучич позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, президент Сербии поздравил главу государства с днем рождения, пожелал ему успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств подчеркнули успешное развитие двусторонних отношений в различных областях между Азербайджаном и Сербией, основанных на стратегическом партнерстве, и выразили уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.

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