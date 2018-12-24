Президент: Сербия приветствует усилия по мирному решению проблемы Нагорного Карабаха

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Республики Сербия Александр Вучич направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент, дорогой друг.

Примите мои сердечные поздравления по случаю дня рождения с пожеланиями крепкого здоровья и счастливой жизни в кругу самых близких и друзей. Я также желаю Вам больших успехов на ответственном посту президента, чтобы продолжать вести Азербайджан путем прогресса и процветания. Я впечатлен достижениями, достигнутыми Азербайджаном, искренне рад этому и уверен в том, что благодаря Вашему видению и самоотверженности Азербайджан достигнет всех поставленных целей.

Я придаю большое значение отношениям между Сербией и Азербайджаном, и мне очень приятно, что несмотря на географическое расстояние, наши страны связаны традиционной дружбой, а также взаимным уважением и доверием. Уверен, что мы, совместно работая, воспользуемся возможностями для укрепления сотрудничества во всех областях.

Я выражаю Вам особую благодарность за принципиальную позицию Азербайджана, связанную с непризнанием одностороннего провозглашения независимости Косово, а также за поддержку, оказываемую Сербии в международных организациях в вопросе сохранения суверенитета и территориальной целостности. Сербия также принципиально привержена уважению суверенитета и территориальной целостности всех государств-членов ООН и приветствует усилия по мирному решению проблемы Нагорного Карабаха.

Пользуюсь случаем, Ваше превосходительство, хочу еще раз пригласить Вас посетить Сербию. Я убежден, что Ваш визит придаст особую важность тесным отношениям между Сербией и Азербайджаном.

Примите, господин президент, уверения в моем высоком уважении".