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Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева

Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
12 февраля 2024 г. 19:48
Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с победой на выборах.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

В письме говорится:
"Господин Президент.

Поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики, желаю Вам постоянных успехов в период нового мандата.

Многочисленные проекты между Румынией и Азербайджаном, продолжающиеся как в двустороннем, так и региональном масштабе, демонстрируют высокий уровень наших взаимоотношений. Азербайджан является для Румынии стратегическим, близким и надежным партнером в регионе Южного Кавказа.

В этой связи еще раз подтверждаю приверженность Румынии укреплению и углублению нашего партнерства. Убежден, что Румыния и Азербайджан, прилагая постоянные усилия, в полной мере используют возможности развития двустороннего сотрудничества в таких особо важных сферах, как энергетика, транспорт, образование, торговля и инвестиции.

В то же время Румыния продолжит деятельность, направленную на устойчивое и всестороннее развитие диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Пользуясь этой возможностью, приглашаю Ваше превосходительство посетить в этом году Румынию с официальном визитом для углубления стратегического партнерства между нашими странами.

Господин Президент, прошу принять мое глубокое почтение".

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Версия на азербайджанском языке Klaus Verner İohannis: Azərbaycan Rumıniya üçün Cənubi Qafqazda strateji, yaxın və etibarlı tərəfdaşdır

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