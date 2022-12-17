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Президент Румынии: Потенциал зеленой энергетики Азербайджана высок

Президент Румынии: Потенциал зеленой энергетики Азербайджана высок Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии является важным и амбициозным документом, который внесет серьезный вклад в укрепление европейской энергетич
Внешняя политика
17 декабря 2022 г. 14:44
Президент Румынии: Потенциал зеленой энергетики Азербайджана высок

Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии является важным и амбициозным документом, который внесет серьезный вклад в укрепление европейской энергетической безопасности и будет способствовать сотрудничеству в регионе.

Как передает Report, об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на прошедшем 17 декабря в Бухаресте пленарном заседании в связи с церемонией подписания этого соглашения.

"Учитывая нынешнюю ситуацию в области безопасности из-за военной агрессии против Украины, нам необходимо активней сотрудничать и проявлять больше солидарности для преодоления нынешних препятствий. Это соглашение представляет собой основу для долгосрочного сотрудничества между нашими странами в ряде очень важных областей. Это амбициозное соглашение, демонстрирующее, что вместе мы можем внести серьезный вклад в укрепление европейской энергетической безопасности, оно будет способствовать устойчивому развитию сотрудничества в регионе", - сказал президент Румынии.

Он подчеркнул важность развития зеленой энергетики. "Потенциал зеленой энергетики в Каспийском регионе, особенно в Азербайджане, высок", - заявил Клаус Йоханнис.

Президент Румынии отметил, что следующим этапом станет прокладка подводного кабеля по дну Черного моря. "Мы также хотим увеличить морское транспортное сообщение из Констанцы в Грузию. Эти усилия также укрепят связь с Азербайджаном и далее со Средней Азией", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya Prezidenti: “Azərbaycanın yaşıl enerji potensialı yüksəkdir”

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