Президент Румынии: Потенциал зеленой энергетики Азербайджана высок

Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии является важным и амбициозным документом, который внесет серьезный вклад в укрепление европейской энергетич

Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии является важным и амбициозным документом, который внесет серьезный вклад в укрепление европейской энергетической безопасности и будет способствовать сотрудничеству в регионе.

Как передает Report, об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на прошедшем 17 декабря в Бухаресте пленарном заседании в связи с церемонией подписания этого соглашения.

"Учитывая нынешнюю ситуацию в области безопасности из-за военной агрессии против Украины, нам необходимо активней сотрудничать и проявлять больше солидарности для преодоления нынешних препятствий. Это соглашение представляет собой основу для долгосрочного сотрудничества между нашими странами в ряде очень важных областей. Это амбициозное соглашение, демонстрирующее, что вместе мы можем внести серьезный вклад в укрепление европейской энергетической безопасности, оно будет способствовать устойчивому развитию сотрудничества в регионе", - сказал президент Румынии.

Он подчеркнул важность развития зеленой энергетики. "Потенциал зеленой энергетики в Каспийском регионе, особенно в Азербайджане, высок", - заявил Клаус Йоханнис.

Президент Румынии отметил, что следующим этапом станет прокладка подводного кабеля по дну Черного моря. "Мы также хотим увеличить морское транспортное сообщение из Констанцы в Грузию. Эти усилия также укрепят связь с Азербайджаном и далее со Средней Азией", - добавил он.