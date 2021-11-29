Президент: Россия играет очень важную роль в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

13:08

28 ноября на российском телеканале “Россия-1” в эфире программы “Кремль. Путин. Москва" было показано интервью президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, которое он дал в аэропорту Сочи, находясь с рабочим визитом в Российской Федерации.

Как сообщает Report, президент, в частности сказал: "Россия играет очень важную роль в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом свидетельствует принятое по итогам встречи совместное заявление о шагах, предпринятых для открытия транспортных сетей, подготовки к работе комиссии по делимитации. Азербайджан неоднократно поднимал все эти вопросы и Россия всегда их поддерживала. Поэтому сегодняшняя встреча также имеет большое значение".