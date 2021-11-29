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Президент: Россия играет очень важную роль в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

Президент: Россия играет очень важную роль в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном 13:08
Внешняя политика
29 ноября 2021 г. 13:27
Президент: Россия играет очень важную роль в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

28 ноября на российском телеканале “Россия-1” в эфире программы “Кремль. Путин. Москва" было показано интервью президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, которое он дал в аэропорту Сочи, находясь с рабочим визитом в Российской Федерации.

Как сообщает Report, президент, в частности сказал: "Россия играет очень важную роль в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом свидетельствует принятое по итогам встречи совместное заявление о шагах, предпринятых для открытия транспортных сетей, подготовки к работе комиссии по делимитации. Азербайджан неоднократно поднимал все эти вопросы и Россия всегда их поддерживала. Поэтому сегодняшняя встреча также имеет большое значение".

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Версия на английском языке President: Russia plays significant role in normalizing ties between Armenia and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Rusiya Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması üçün çox mühüm rol oynayır"

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