Президент России прибыл с двухдневным государственным визитом в Азербайджан

Начался визит президента России Владимира Путина в Азербайджан.

Начался государственный визит президента России Владимира Путина в Азербайджан.

Как сообщает Report , в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента РФ встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

Отметим, что двухдневный визит будет иметь самый высокий государственный статус в соответствии с существующим дипломатическим протоколом.

В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.

По итогам визита планируется принятие совместного заявления глав государств, подписание межправительственных и других документов.