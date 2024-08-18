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Президент России прибыл с двухдневным государственным визитом в Азербайджан

Президент России прибыл с двухдневным государственным визитом в Азербайджан Начался визит президента России Владимира Путина в Азербайджан.
Внешняя политика
18 августа 2024 г. 20:49
Президент России прибыл с двухдневным государственным визитом в Азербайджан

Начался государственный визит президента России Владимира Путина в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента РФ встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

Отметим, что двухдневный визит будет иметь самый высокий государственный статус в соответствии с существующим дипломатическим протоколом.

В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.

По итогам визита планируется принятие совместного заявления глав государств, подписание межправительственных и других документов.

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Версия на английском языке ВидеоPresident of Russia Vladimir Putin arrives in Azerbaijan for state visit
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya Prezidentinin Azərbaycana səfəri başlayıb

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