Президент России прибыл с двухдневным государственным визитом в Азербайджан

Начался государственный визит президента России Владимира Путина в Азербайджан.
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Президента РФ встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.
Отметим, что двухдневный визит будет иметь самый высокий государственный статус в соответствии с существующим дипломатическим протоколом.
В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.
По итогам визита планируется принятие совместного заявления глав государств, подписание межправительственных и других документов.