Президент Молдовы отправился с официальным визитом в Азербайджан

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Игорь Додон отбыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в состав делегации входят председатель партии Социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный и Башкан Гагаузской автономии Ирина Влах.

Ожидается, что в ходе визита И. Додон проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым, премьер-министром Артуром Раси-заде, а также с представителями молдавско-азербайджанского культурного общества.

"Нам есть что обсудить с руководством Азербайджана. Рассчитываем на плодотворный визит", - заявил президент Молдовы перед вылетом из Кишинева в Баку.