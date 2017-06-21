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    Президент Молдовы отправился с официальным визитом в Азербайджан

    Игорь Додон: Нам есть что обсудить с руководством Азербайджана. Рассчитываем на плодотворный визит

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Игорь Додон отбыл с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в состав делегации входят председатель партии Социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный и Башкан Гагаузской автономии Ирина Влах.

    Ожидается, что в ходе визита И. Додон проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым, премьер-министром Артуром Раси-заде, а также с представителями молдавско-азербайджанского культурного общества.

    "Нам есть что обсудить с руководством Азербайджана.  Рассчитываем на плодотворный визит", - заявил президент Молдовы перед вылетом из Кишинева в Баку.

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